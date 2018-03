Sivar werd als meisje in 2008 geboren en kreeg van zijn ouders de naam Silje. Hij groeit op met een oudere broer en zus in een dorp in Noord-Holland en sinds dit jaar, na zijn diagnose genderdysforie, gaat Sivar als jongen door het leven met de naam die hij bij geboorte zou hebben gekregen als hij biologisch een jongen was geweest.

Foto Katja Poelwijk