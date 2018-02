Drie jaar cel voor man die fietser doodreed

De 48-jarige man uit Terneuzen die in juli een fietser doodreed in het Zeeuws-Vlaamse Hulst moet drie jaar de cel in. Ook mag hij tien jaar niet achter het stuur van een auto plaatsnemen, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant donderdag.

Daarmee voldeed de rechtbank niet aan de wens van het Openbaar Ministerie. Dat had graag gezien dat hij vijf jaar niet vrij zou komen, maar de rechter vindt niet dat er sprake is van doodslag. Er is geen bewijs dat de verdachte met opzet de dood van de 60-jarige fietser veroorzaakte, is het oordeel.

Zonder rijbewijs

Wel is de Terneuzenaar schuldig aan rijden zonder geldig rijbewijs, het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Ook reed hij over een weg waar dat eigenlijk niet mocht. Dat deed hij zelfs boven de daar maximaal toegestane snelheid. De veroordeelde man had al zeven jaar geen rijbewijs toen het ongeluk gebeurde. Dat was afgenomen wegens eerdere veroordelingen. Volgens persbureau ANP had hij een lange reeks met verkeersboets en -overtredingen.

Na het ongeluk overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. “Het leed dat de verdachte als gevolg daarvan heeft veroorzaakt, is zeer ingrijpend en onherstelbaar”, stelde de rechtbank in zijn oordeel. “Het slachtoffer was een man die midden in het leven stond en hij is door het gedrag van de verdachte uit het leven weggerukt.”

Tien jaar is de maximale rijontzegging die iemand kan krijgen. “Het is het beste dat deze meneer niet meer rijdt, dat is wel het signaal van deze uitspraak”, zegt persrechter Kees Kool tegenover Omroep Zeeland. De ontzegging gaat in als de man zijn celstraf heeft uitgezeten.