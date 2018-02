Doodsoorzaak arrestant Waddinxveen nog niet gevonden

De doodsoorzaak van de man die vorige week overleed tijdens of na zijn arrestatie in Waddinxveen is nog onduidelijk. Sectie op het lichaam van Paul Selier (39) heeft geen duidelijkheid opgeleverd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De politie wilde Selier vrijdag aanhouden nadat hij midden op de rijweg zittend op zijn knieën was aangetroffen. De meldkamer had een melding binnengekregen over een “verwarde man”. Bij Omroep West dook een filmpje op van de arrestatie, waarop is te zien hoe een agent meerdere keren op Selier inslaat. De agenten schreeuwen naar Selier, Selier schreeuwt terug. Of hij vervolgens nog tijdens de arrestatie is overleden of erna, is niet bekend.

‘Bloeduitstortingen’

Op het lichaam van Selier heeft de patholoog “bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen” aangetroffen. Die verwondingen passen volgens het OM bij het geweld dat op het filmpje te zien is. “Maar dat op zich kan het overlijden niet verklaren”, schrijft justitie. Aanwijzingen voor “geweld op de hals” zijn niet aangetroffen, botbreuken evenmin.

Of de bevindingen van de patholoog betekenen dat het fysieke geweld tijdens de arrestatie niet heeft bijgedragen aan de dood van Selier, kon een woordvoerder van het OM niet zeggen tegen NRC. “De patholoog voert nog nader onderzoek uit”, zegt hij. Wat dat onderzoek precies inhoudt, wist de woordvoerder niet.

Seliers lichaam wordt ook nog onderzocht op de aanwezigheid van bijvoorbeeld verdovende middelen. Wanneer dit toxicologische onderzoek zal zijn afgerond, is volgens het OM nog niet te zeggen.

Het onderzoek naar de dood van Selier wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche en staat onder leiding van het OM. De agenten die bij het incident betrokken waren, zijn volgens justitie inmiddels gehoord. Vrienden van Selier organiseren op 19 februari een demonstratie. Zij vinden dat er bij de aanhouding sprake was van “buitensporig politiegeweld”.