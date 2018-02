Die cap op en door de muur heen rijden

Eigenlijk vertelde Sven Kramer in de training ervoor misschien wel meer dan tijdens zijn internationale persconferentie. Zie hem donderdagmiddag met groot vertoon van macht en in vlekkeloze stijl over het ijs van de Gangneung Oval scheren, samen met zijn jonge ploeggenoot Patrick Roest. De Noren van concurrent Sverre Lunde Pedersen haken even aan maar al snel weer af. Langs de baan kijkt de concurrentie bewonderend toe. Kramer oogt meer afgetraind dan ooit, magerder zelfs dan spijker Roest. En nu? „Het enige dat je wil doen is die cap op en racen.”

Zijn persgesprekken met andere schaatsers gewoon in de mixed-zone, Kramer neemt drie dagen voor zijn openingsrace op de vijf kilometer plaats in de ‘pressconference room’ aan de tafel waar straks de olympische winnaars zitten. „De laatste kans om Sven te spreken voor de vijf kilometer”, stelt de perschef van sportkoepel NOC*NSF. „En ook voor de tien kilometer, de ploegachtervolging en de massastart”, vult Kramer gevat aan. Zoals hij zijn betoog even onderbreekt als hij iemand te laat ziet binnenkomen. „Te laat, maar welkom.” Scherp als een mes.

Kramer (31) kan zondag een historische prestatie leveren door voor de derde keer op rij dezelfde afstand te winnen. Alleen de Amerikaanse Bonnie Blair (500 meter in 1988, 1992 en 1994) en de Duitse Claudia Pechstein (vijf kilometer in 1994, 1998 en 2002) lukte dat ooit. Winst op de vijf kilometer lijkt een zekerheidje voor de achtvoudig wereldkampioen op deze afstand. Al verloor hij bij olympisch kwalificatietoernooi verrassend van Bob de Vries en raakte hij zijn wereldrecord na tien jaar kwijt aan Ted-Jan Bloemen. Is de Nederlandse Canadees zijn grootste concurrent? „Hij is beter en beter geworden sinds hij van Nederland naar Canada is gegaan, vooral ook professioneler. Maar hij is niet mijn enige tegenstander.”

Telt winst op de tien kilometer, waarop het in Vancouver en Sotsji niet lukte, zwaarder dan op de vijf? „Dat is geen geheim”, zegt Kramer eerlijk. Last van de druk als topfavoriet kent hij niet. „Ik weet niet eens wat het is om underdog te zijn, ben al favoriet sinds mijn achtste.”

Los van tegenstand of loting wil Kramer de vijf en tien kilometer in elk geval rijden om te winnen. „Ook met verdedigend rijden kun je wedstrijden winnen. Maar als je vooruitstrevend wil zijn, barrières wil breken, kun je niet zo racen. Dan moet je, net zoals toen ik 18 of 19 was, gewoon door een muur heen willen rijden.”