Tesla, de fabrikant van elektrische auto’s leed in het vierde kwartaal van 2017 675 miljoen dollar verlies, vijf keer zoveel als een jaar eerder. Over het hele jaar verloor Tesla 1,96 miljard dollar en had productieproblemen met de auto Model 3. Tesla’s omzet groeide naar 3,3 miljard. Na een stijging daalde de koers in de handel nabeurs. (AP)