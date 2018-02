Recept: onweerstaanbare malse cake

Dit is het seizoen voor bloedsinaasappels en hoewel ik geen groot jus-d’orange-drinker ben, mag ik er van deze soort graag een paar uitpersen om het schitterend scharlaken sap in gulzige teugen naar binnen te klokken. Je proeft dan eerst die zalige zoet-zuurheid, daarna het wrange, en op het laatst, als je alles al hebt doorgeslikt, tintelt het nog even na op je tong en aan de binnenkant van je wangen. Zo heerlijk is dat.

Bloedsinaasappels danken hun intense kleur aan anthocyaan, een pigment – tevens antioxidant – dat ook in bloemen voorkomt. Er bestaan er met alleen rood vruchtvlees en met zowel rood vruchtvlees als een rode schil. De meest voorkomende rassen zijn de Tarocco, de Sanguinello en de Moro. Die laatste, veel geteeld op Sicilië, is het diepst rood en het bitterst. Moro’s zijn het meest bloedsinaasappelig om het zo maar te zeggen, en daarom mijn favoriet.

Bloedsinaasappels zijn dankbare keukenknechten. Het sap van een halve in een dressing van rodewijnazijn en olijfolie doet al wonderen. In feite wordt alles waarvoor je normaal gesproken een gewone sinaasappel gebruikt, net iets complexer van smaak en geur met de sanguine soort. En spannender van kleur uiteraard, al ligt dat ook een beetje aan hoe bloederig je sinaasappel is.

Ik zou wel tien bloedsinaasappelrecepten weten om vandaag met u te delen, van een salade met venkel en olijven tot een granita met Campari, Maar volgens mij is het weer eens tijd om iets te bakken, dus bij deze het recept voor mijn bloedsinaasappelcake. De yoghurt en olijfolie zorgen voor een zekere lichtheid. De maanzaadjes knisperen aangenaam tussen de tanden. En de siroop van bloedsinaasappelsap, die u er na het bakken over schenkt, maakt hem onweerstaanbaar mals en aromatisch. Het glazuur is optioneel. Als u een minder zoete cake wilt, laat het dan gerust achterwege.

Bloedsinaasappel-maanzaad-olijfoliecake

(voor 1 cake)

40 g maanzaad; 250 g volvette Griekse of Turkse yoghurt; 125 ml olijfolie; 200 g + 1 eetlepel fijne kristalsuiker; rasp + sap van 3 bloedsinaasappels; ½ tl natuurlijk vanille-extract; 3 grote eieren; 180 g bloem; 2 tl bakpoeder; 1 tl zout; 125 g poedersuiker.

Verder nodig: 1 grote cake- of tulbandvorm, ingevet met olie en bestoven met bloem

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Rooster het maanzaad in een droge koekenpan, al omschuddend, tot het gaat geuren.

Doe de yoghurt, olijfolie en 200 gram suiker, het maanzaad, vanille-extract en de rasp van 2,5 sinaasappel in een grote kom. (Bewaar 1 eetlepel suiker en de rest van de rasp voor later.)

Breek de eieren erboven en roer met een garde tot een glad mengsel.

Meng in een kleinere kom de bloem met het bakpoeder en zout en zeef dit vervolgens boven de grote kom. Doe dit beetje bij beetje, telkens roerend, zodat geen klontjes ontstaan.

Schep het beslag in de cake- of tulbandvorm, schuif deze in het midden van de oven en bak de cake in ongeveer 50 minuten gaar.

Zeef het sinaasappelsap en meet 100 ml af. Schenk dit in een steelpan, voeg 1 eetlepel suiker toe en verwarm al roerend tot de suiker is opgelost.

Haal de cake uit de oven en prik er hier en daar in met een satéprikker. Schenk het warme sap over de cake en laat hem in de vorm afkoelen.

Stort de cake op een schaal. Roer een glazuur van de poedersuiker met 1,5 – 2 el sinaasappelsap – u houdt sap over; dat u kunt gebruiken in een dressing of, natuurlijk, gewoon opdrinken.

Lepel het glazuur over de cake. Dat mag gerust een beetje slordig; het is niet de bedoeling dat de hele cake ermee bedekt wordt.

Bestrooi de achtergehouden sinaasappelrasp en laat het glazuur nog even uitharden voor u de cake aansnijdt.