Zedenzaak leidt tot aanhoudingen voor sterfgeval uit 2012

Het coldcaseteam van de politie Rotterdam heeft een man en een vrouw aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een overlijdenszaak uit 2012. Het betreft de 29-jarige dochter van de vrouwelijke verdachte.

Het Openbaar Ministerie meldt donderdagochtend dat het nieuwe inzichten heeft die erop wijzen dat het niet ging om een zelfmoord, zoals destijds werd vastgesteld, maar dat de twee personen haar hebben vermoord of “opzettelijk een dodelijk of euthanasiemiddel” hebben toegediend.

Het stel, een 63-jarige man en een 58-jarige vrouw uit Zwaag, werd op 23 januari opgepakt. Ze moeten nog zeker dertig dagen vastzitten, zodat in die periode verder onderzoek kan worden gedaan. Dat besloot de Rotterdamse rechtbank afgelopen dinsdag. Een woordvoerder van het OM bevestigt tegen NRC dat de zaak loopt.

Zedenzaak geeft aanleiding

De nieuwe informatie verkreeg de politie uit een recentere overlijdenszaak, van een tweede dochter van de verdachte vrouw in 2016. Die dochter pleegde zelfmoord in een instelling in Meerkerk, waar zij zou zijn misbruikt. Uit de zedenzaak bleek dat de moeder ook in de instelling werkte. De eigenaar van de instelling staat voor het misbruik terecht op 20 februari.

Meer zaken

In het nu lopende onderzoek naar de ‘nieuwe’ verdachten kijkt het coldcaseteam of zij verder betrokken zijn geweest bij nog twee andere overlijdenszaken. Volgens de woordvoerder van het OM “stonden ook deze twee overlijdens als zelfmoord te boek”. Het gaat om zaken die tussen 2012 en 2016 zijn voorgevallen, de personen zijn geen familie van de verdachten. De overledenen hadden wel een behandeling aan de instelling in Meerkerk gehad, waar de vrouw werkte.