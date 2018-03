Groene thee op steroïden, en andere theetrends

Golden Latte en Kashmirthee

Toen Nelleke Elbert in het voorjaar van 2016 op bezoek was bij haar beste vriendin in Los Angeles, bestelde ze bij vegan café Gratitude op Larchmont Boulevard een ‘golden latte’. „Ik proefde en wist meteen: dit moet bij ons op de kaart.”

Elbert runt samen met haar partner Niels Koomans twee horecazaken aan de Zaagmolenkade in Rotterdam; het Spaanse Destino en het niet geheel veganistische, maar wel stevig in de gezonde, plantaardige keuken gewortelde Bertmans. En zo geschiedde. Het drankje van warme melk en kurkuma kwam in het assortiment van Bertmans, waar ik het ergens in het voorjaar van 2017 bestelde.

Niet lang daarvoor, in januari vorig jaar, had ik in deze krant de nieuwste ontwikkelingen op culinair gebied besproken, waaronder de opmars van golden latte. Toen ik het opschreef dacht ik nog: zou het echt? Maar nu dronk ik het zelf voor het eerst en begreep meteen waarom dit alternatief voor café- en chai latte onder hipsters en healthfoodies in de Verenigde Staten zo populair was en waarom het dat in Nederland ook zou worden.

Het was niet alleen de smaak. Nee, nog uren nadat ik de kop schuimige, romige, zoete, okergele melk had gedronken voelde het aangenaam warm binnen in mij, alsof mijn buik een stoofje was waarin een paar kooltjes lagen te gloeien.

Het gebruik om melk te infuseren met specerijen is een stuk minder nieuw dan de trend. Net als chai – gekruide thee met melk – komt het brouwsel oorspronkelijk uit India. Haldi doodh, zoals het daar heet, wordt in de ayurvedische geneeskunde ingezet tegen talloze kwalen. Kurkuma (geelwortel) staat onder andere bekend om zijn ontstekingsremmende werking, een eigenschap die zou worden versterkt wanneer er een klein beetje zwarte peper aan wordt toegevoegd. Elke ochtend na het opstaan of elke avond voor het slapen een kop haldi doodh zou onder andere het immuunsysteem een boost geven, de lever reinigen, de spijsvertering bevorderen, helpen om af te vallen en gewrichts- en spierpijn verlichten. Je zou het om minder al drinken.

Na die eerste golden latte begon ik thuis te experimenteren met verse geelwortel versus gedroogd poeder, met diverse extra specerijen en verschillende soorten melk. Intussen zag ik de trend gestaag groeien. Niet alleen op de Instagram-accounts van Nederlandse fitmeisjes, ook bij steeds meer koffietentjes in grote steden werd gouden melk geserveerd. En toen sloeg ik de Allerhande van januari open en daar stond hij, in z’n volle goudgele glorie: de kurkuma latte. Ik heb niet doorgeleerd voor trendwatcher, maar ik weet wel dat als iets eenmaal in Allerhande staat, de doorbraak naar het grote publiek definitief is. Heel Holland aan de geelwortelmelk.

Volgens de culinaire trendlijsten voor 2018 staat de gouden latte dan ook alweer op het punt in hipheid te worden ingehaald door nog een melkthee: roze (!), zoute (!) melkthee uit Kasjmir. De hashtag #kashmirichai geeft op Instagram weliswaar nog lang niet zoveel hits als #goldenlatte, maar dat is een kwestie van tijd. Over twee jaar staat-ie misschien wel in Allerhande. En binnenkort bij Nelleke Elbert op de kaart? „Wie weet”, zegt ze. „Ik had er nog niet over gehoord, maar ik ga er zeker eens op googelen.”