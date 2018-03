Casinotycoon Wynn stopt na beschuldingen seksuele intimidatie

Na claims van ongewenst en overschrijdend seksueel gedrag is de grootste casinobaas van de Verenigde Staten, Steve Wynn, opgestapt als topman van zijn imperium, Wynn Resorts. Wynn ontkent de beschuldigingen en bestempelde deze in een interview met The Wall Street Journal als „belachelijk” en door zijn ex-vrouw geïnitieerd.

„De laatste weken ben ik terecht gekomen in het middelpunt van een lawine van negatieve publiciteit. Ik heb besloten dat ik niet langer effectief kan functioneren in mijn huidige rol”, aldus Wynn in een verklaring. De 76-jarige Wynn, die volgens het zakenblad Forbes een geschat vermogen heeft van 3,3 miljard dollar (circa 2,7 miljard euro), begon in de jaren zestig met casino’s in Las Vegas en wordt gezien als de grondlegger van het ‘moderne Las Vegas’.

De raad van bestuur van Wynn Resorts liet weten „met tegenzin” het ontslag van Wynn te accepteren. „Steve is een filantroop en een geliefde leider en visionair. Hij heeft een bepalende rol gespeeld in de transformatie van Las Vegas in dé entertainmentbestemming die het vandaag de dag is.”

Het vertrek van Wynn als topman leidde woensdag ook direct tot speculaties dat Wynn Resorts nu een overnameprooi kan worden. Bovendien is nog duidelijk hoe groot de invloed van Wynn, die grootaandeelhouder is, bij het casinobedrijf blijft. De dagelijkse leiding is in ieder geval per direct overgenomen door Matt Maddox, de nummer twee.

Op de Amerikaanse beurs Nasdaq werd het nieuws van het opstappen van Wynn goed ontvangen. Het aandeel steeg in de eerste uren van de handelsdag bijna 10 procent. (Reuters)