Air France-KLM schikt om prijsafspraken luchtvracht

Het moederbedrijf van KLM heeft in een zaak over verboden prijsafspraken voor luchtvrachtvervoer een schikking getroffen met een onderdeel van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn. Dat heeft KLM donderdag tegenover NRC bevestigd, nadat berichten over de schadevergoeding eerder deze week in Duitse media verschenen.

Volgens het Duitse Handelsblatt heeft Air France-KLM met Deutsche Bahn-dochter Schenker AG een schikkingsbedrag van 60 miljoen euro afgesproken. Een woordvoerder van KLM kon niets zeggen over de hoogte van de schadevergoeding.

KLM, Air France en negen andere luchtvaartmaatschappijen maakten tussen 1999 en 2006 prijsafspraken voor het vervoer van luchtvracht. In die tijd werd die activiteit voor de maatschappijen minder rendabel, door stijgende brandstof- en veiligheidskosten. Ter compensatie maakten de maatschappijen afspraken over de hoogte van toeslagen die klanten moesten betalen.

Boete van 800 miljoen

Zowel de Europese als de Amerikaanse autoriteiten oordeelden dat er sprake was van kartelvorming. De affaire kwam de elf luchtvrachtvervoerders in 2010 dan ook op een boete van bij elkaar 800 miljoen euro te staan. De Europese Commissie bepaalde toen onder meer dat KLM 127 miljoen euro moest betalen. Air France kreeg de hoogste sanctie opgelegd: 183 miljoen euro. Ook Martinair, eigendom van KLM, werd beboet.

Lees ook dit stuk van NRC uit 2014 over het kartel: Luchtvracht was te duur want concurreren kon niet

Schenker, het op-een-na-grootste luchttransportbedrijf ter wereld, nam daar geen genoegen mee. Het daagde de maatschappijen in het vrachtkartel in 2014 voor de rechter om een schadevergoeding af te dwingen. In totaal eiste Schenker zo’n 1,8 miljard euro. Na het afspreken van de schikking is de rechtszaak tegen Air France-KLM dus van de baan.

Het Frans-Nederlandse concern is niet het eerste luchtvaartbedrijf dat heeft geschikt met Schenker. Eerder maakten All Nippon Airways, SAS, Qantas, Cargolux en Singapore Airlines al afspraken met hun Duitse concurrent.