Advocaat: Abdeslam vrijuit om procedurefout en gebrek aan bewijs

De advocaat van Salah Abdeslam vindt dat zijn cliënt niet vervolgd mag worden, vanwege een procedurefout. Sven Mary betoogde donderdag op de tweede zittingsdag dat een onderzoeksrechter de Belgische taalwetgeving heeft overtreden door in bepaalde documenten Frans te gebruiken in plaats van Nederlands. Met het betoog van Mary is ook direct de twijfel weggenomen over de vraag of hij de verdediging van de terreurverdachte naast zich neer zou leggen.

Abdeslam wordt in de Brusselse rechtbank donderdag niet vervolgd voor zijn rol in de aanslagen van november 2015 in Parijs, maar omdat hij vier maanden later bij een huiszoeking politiemensen zou hebben beschoten. Drie agenten raakten gewond. Hij wordt verdacht van poging tot moord en wapenbezit in terroristische context. Tegen Abdeslam en medeverdachte Sofiane Ayari is twintig jaar cel geëist. De zaak over de aanslagen in Parijs komt naar verwachting pas volgend jaar voor de rechter.

Onrechtvaardig

Op de eerste procesdag, maandag, was Salah Abdeslam nog in de zaal aanwezig. Hij werd op eigen verzoek onder zware politiebewaking uit zijn cel in Frankrijk gehaald en naar België gebracht. Eerder had de 28-jarige zich in de rechtszaal niet bereid getoond vragen van de rechter te beantwoorden. Hij zei als moslim geen rechtvaardige behandeling te krijgen. Later die dag liet de rechtbank weten dat de verdachte donderdag verstek zou laten gaan.

Een Nederlandstalige onderzoeksrechter heeft een Franstalige brief verstuurd, terwijl dat volgens Mary in het Nederlands had gemoeten. Mary vindt daarom dat de zaak niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. De strafvordering zou door de fout ongeldig zijn. De raadsman heeft in België de naam zich in zijn verdediging vaker op procedurefouten te beroepen.

Mary betoogde verder dat niet bewezen is dat Abdeslam geschoten heeft. Er zijn daarom “geen elementen om hem te veroordelen”, wat volgens de advocaat zou moeten leiden tot vrijspraak. Het OM had al aangegeven dat alleen zijn kompanen gevuurd hebben. Abdeslam zou door zijn aanwezigheid medeplichtig zijn.

Verdediging

Voorafgaand aan de zitting van donderdag rees de vraag of Mary wel zou aanblijven als advocaat van Abdeslam. Maandag leek hij zich aan de houding van zijn zwijgzame cliënt te storen. Tegen de krant De Morgen reageerde hij later ogenschijnlijk verslagen: “Mijn cliënt erkent het hof niet. Dan wordt het voor mij lastig zo niet onmogelijk om me in zijn naam tot het hof te richten.”

Donderdag lichtte Mary volgens De Morgen in de rechtbank toe waarom hij toch heeft besloten te komen opdagen:

“Ik pleit omdat ik denk een invloed te kunnen hebben op het lot van Salah Abdeslam en omdat er één en ander te zeggen is. Ik aanvaard immers wel de legitimiteit van deze rechtbank, die een verdedigingswal is tegen de barbarij.”

Doel van terreurbeweging Islamitische Staat is om de rechtsstaat omver te werpen, voegde Mary daar aan toe. Als de rechter geen rekening houdt met procedurefouten, gebeurt volgens hem in België in feite hetzelfde.

Correctie (8 februari 2018). In een eerdere versie van dit bericht stond dat Mary vroeg om vrijspraak vanwege een procedurefout. Juridisch kan dat niet omdat de rechter geen uitspraak doet als de zaak niet ontvankelijk verklaard wordt. Mary vroeg wel om vrijspraak, maar niet vanwege de procedurefout.