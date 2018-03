Zorginstituut: medicijn Spinraza niet in basispakket

Het spiermedicijn Spinraza moet niet worden opgenomen in het basispakket, tenzij de prijs van het medicijn met 85 procent omlaag gaat. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland woensdag aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport (VVD). In Nederland hebben ongeveer 450 mensen het medicijn Spinraza nodig voor de ziekte spinale musculaire atrofie. Het Zorginstituut vindt wel dat het medicijn zo snel mogelijk beschikbaar moet worden gesteld aan patiënten. Spinraza kost 80.000 euro per injectie. Zeker jonge patiënten met SMA hebben veel baat bij het medicijn. Voor hen wordt het medicijn nu tot mei tijdelijk vergoed.

(NRC)