Van Persie scoort na 14 jaar weer in eredivisie

Feyenoord heeft donderdagavond in eigen huis FC Groningen met 3-0 verslagen. Jens Toornstra, Jeremiah St. Juste en Robin van Persie leidden de Rotterdammers naar een overwinning in de Kuip. De achterstand op koploper PSV bedraagt nog wel maar liefst negentien punten.

Van Persie vestigde daarbij een bijzonder record. Tussen zijn doelpunt van donderdag en zijn vorige doelpunt in de eredivisie zat 13 jaar en 358 dagen. Zijn vorige goal dateert van 15 februari 2004, uit tegen ADO Den Haag. Hij verbreekt daarmee het record van Bert Zuurman die in 1991 voor Groningen en daarna in 2003 voor Zwolle scoorde, volgens statistiekbureau Gracenote.

RECORD! Robin van Persie ⚽️scoort na 13 jaar en 358 dagen weer in de Eredivisie, de langste tijd ooit tussen opee…

Feyenoord kreeg in de eerste helft heel wat kansen, onder anderen door Berghuis, Toornsta en Basaçikoglu, maar bij rust stond het nog 0-0. Feyenoord-speler Sam Larsson moest in de eerste helft geblesseerd het veld verlaten.

Na rust nam de club uit Rotterdam meteen de leiding, wat resulteerde in een doelpunt door Toornstra in de 53ste minuut. In de 72ste minuut volgde rechtsback St. Juste met de 2-0. Van Persie scoorde zes minuten later de 3-0, nadat hij nog geen minuut in het veld stond, met een krul in de verre hoek.

ADO Den Haag - Vitesse

ADO Den Haag heeft Vitesse donderdagavond tot op drie punten weten te naderen op de eredivisieranglijst. ADO versloeg de club uit Arnhem met 1-0 thuis in het Carl Jeans Stadion. Sheraldo Becker scoorde in de 53ste minuut de enige goal van de wedstrijd.

ADO-speler Sheraldo Becker scoort de 1-0. Foto ANP

Na een pass van Abdenasser El Khayati kon Becker alleen op Vitesse-keeper Pasveer aflopen. Hij schoot de bal tussen zijn benen in het verlaten doel. ADO en Vitesse staan respectievelijk op nummer acht en zeven in de eredivisie. Donderdagavond spelen ook Feyenoord en sc Groningen tegen elkaar.