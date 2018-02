Aardbeving van 2.0 bij Loppersum

Bij Loppersum in Groningen is donderdagmiddag een aardbeving met een kracht van 2.0 gemeten. De beving vond op ongeveer drie kilometer diepte plaats rond 16.25 uur, volgens het KNMI.

Het is de zwaarste beving sinds de aardbeving van 8 januari bij Zeerijp, precies een maand geleden. Die had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, en was daarmee de zwaarste beving in vijf jaar. Dit jaar zijn elf bevingen gemeten in Groningen. Behalve die van donderdag hadden ze alle een lagere magnitude dan 2.0.

Vrijdag legde de Nederlandse Aardolie Maatschappij de gaswinning bij Loppersum stil. Het bedrijf zei daarmee “direct gehoor” te geven aan een opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD), die advies van het Staatstoezicht op de Mijnen opvolgde. Uit de vijf gaswinningsclusters bij Loppersum werd al relatief weinig gas gewonnen.