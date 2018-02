Aanslag door neofascist: Italiaans rechts profiteert

De racistische raid door een neofascist, zaterdag, plaatste het thema ‘migratie’ centraal in de Italiaanse verkiezingscampagne – tot tevredenheid van de rechtse alliantie.

Twee uur lang reed de 28-jarige Luca Traini door het stadje Macerata, vanuit zijn zwarte Alfa 147 schietend op zwarte Afrikaanse migranten. Zes mensen raakten daarbij gewond. Daarna deed hij de Italiaanse driekleur om, bracht de fascistische Romeinse groet en liet zich arresteren.

Zijn advocaat vertelde woensdag aan Italiaanse media dat Traini van veel kanten steunbetuigingen krijgt. Hij onderstreepte dat zijn cliënt niet op kinderen wilde schieten en tot zijn daad kwam door de moord, een paar dagen ervoor, op een jonge Romeinse vrouw wier stoffelijke resten verdeeld over twee koffers werden gevonden. In verband hiermee is een Nigeriaanse drugshandelaar uit Macerata aangehouden.

Ging het in de verkiezingscampagne tot zaterdag over werkgelegenheid en een flat tax, nu staat migratie centraal. „Iedereen moet zich schuldig voelen: zij die het probleem hebben overdreven en zij die het probleem hebben genegeerd’’, zei de advocaat van Traini. President Mattarella probeerde de polemiek te stoppen met de waarschuwing dat verlies aan gemeenschapszin leidt tot geweld. De politieke hoofdrolspelers geven hun eigen draai aan de schietpartij, met veel ‘ja, maar’.

Matteo Salvini

Matteo Salvini van de anti-migratiepartij Lega leek in het nauw gedreven. Traini was vorig jaar lokaal kandidaat voor de Lega – hij werd niet gekozen. Maar twee dagen na de schietpartij door een sympathisant steeg de Lega juist licht in de peilingen. Het komt Salvini goed uit dat iedereen nu over migratie praat. Hij veroordeelde de pistoolschoten van Traini, maar legde de verantwoordelijk bij „degenen die Italië hebben gevuld met tuig en illegalen”.

Silvio Berlusconi

De rechtse ex-premier Silvio Berlusconi voelde een dag hoe de wind waait en besloot er toen hard in te gaan. Traini zat fout, maar er zijn 600.000 mensen in dit land zonder geldige papieren en die gaan wij allen terugsturen, zei hij. Als wij winnen, kunnen mensen die illegalen gaan aangeven. Berlusconi omarmt en vreest Salvini. Hij heeft zijn alliantie met hem nodig om als grootste groep uit de verkiezingen te komen. Maar hij wil voorkomen dat Salvini binnen die alliantie de grootste wordt en dan de lakens uitdeelt.

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging is aan het koorddansen. Hij hoopt dat zijn anti-systeempartij de grootste wordt, maar weet dat de oprichters van deze populistische beweging steeds zeiden dat begrip voor migranten stemmen kost. Hij heeft zijn medestanders opgeroepen zich stil te houden en beperkte zich tot: „Berlusconi is verantwoordelijk voor de sociale bom die immigratie vormt. We zijn door hem en door centrum-links de controle kwijt.”