Metro-ingang in de hal van het voormalige Centraal Station. Op de website 50jaarmetro.nl van de RET zijn nog meer historische foto’s te zien. De ‘webexposities’ bevatten foto’s van de bouw, het materieel, de reizigers, de medewerkers en de RandstadRail. De website biedt ook herinneringen van reizigers en medewerkers. Op metrostration Blaak is een expositie over de geschiedenis van de Rotterdamse metro te zien in de eerste metro, die voor deze gelegenheid is gerestaureerd door vrijwilligers van stichting RoMeO. Van vrijdag 9 t/m dinsdag 13 februari, elke dag tot 22.00 uur. RTV Rijnmond vertoont de zesdelige documentaireserie 'Met een teringgang'. De afleveringen zijn terug te zien op de website van RTV Rijnmond: https://www.rijnmond.nl/tv/programma/135/Met-Een-Teringgang/aflevering/11501.

Jan Wagner