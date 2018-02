Een schilderij van drie maandsalarissen

‘Toen ik acht jaar was kreeg ik van mijn moeder het kinderboekje Natuurwezens en hoe daar mee om te gaan. Die wezens zaten in de spullen in je huis, maar ook in de bomen waar ik vaak langsliep: we woonden vlakbij een bos. Ik vond het een fijn idee dat alles een ziel heeft, begeistert is. Aan die fantasiewereld deed het schilderij me denken.

„Ik zag het vorig jaar september op kunstbeurs Unseen. Dat wil zeggen: ik had het niet goed gezien, want ik had staan praten met iemand die ik kende bij de galerie zonder hun stand in te lopen. Maar ik had wel een paar foto’s genomen. En toen ik die ’s avonds thuis uitvergrootte op mijn telefoon, zag ik het schilderij wel goed. Ik vond het zo mooi, de volgende dag ben ik meteen weer gaan kijken. Ik belde mijn vader: ik heb zoiets moois zien hangen en het kost… Hij zei: doe even normaal.

Merel Coebergh (31), freelance-ontwerper in Amsterdam, kocht Potato Flower walking away (2017) van Jacqueline de Jong (1939) Gekocht voor 7.500 euro bij Galerie Dürst Britt & Mayhew

„Ik dacht: oké, hij wil het ook niet kopen en het kan ook niet, het kost meer dan drie maandsalarissen. Maar ik ging steeds terug naar dat schilderij, ik bleef er maar omheen draaien. Mijn kennis bij de galerie zei: weet je wat, we reserveren het voor je tot morgenmiddag, dan kun je er even over nadenken.

„De volgende dag belde ze, ik was aan het werk: je moet nu een besluit nemen, de kunstcommissie van Ahold is hier en die willen het ook kopen. Ik had er natuurlijk over nagedacht: je hebt de kunstkoopregeling en dan betaal je gespreid over drie jaar, dus in principe kon het. Maar ik vond het een erg groot risico. Toen hoorde ik mezelf door de telefoon zeggen: ik doe het, ik koop het.

„Het schilderij hangt nu boven mijn bureau, ik kijk er elke dag naar. Het is vrolijk, je ziet iets of iemand die vastzit in de aarde, zich losrukt en wegwandelt. Sinds kort weet ik welke kant ik op wil, het lukt me om dromen te realiseren die ik altijd al had: interieurs en decors ontwerpen, muziekvoorstellingen maken. En dat is begonnen na de aankoop van dit schilderij.”