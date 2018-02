Willem-Alexander en Zijlstra praten met Xi over mensenrechten

Maar liefst anderhalf uur langer dan gepland duurde het diner in Zhongnanhai, het presidentiële paleis van China. Dat had woensdagavond te maken met de gesprekken tussen ‘goede vrienden’: de Chinese president Xi Jinping, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister Halbe Zijlstra ( Buitenlandse Zaken, VVD) . Het was „ook gewoon gezellig” volgens Zijlstra.

Het Nederlandse gezelschap, voor een kort werkbezoek in Beijing, heeft volgens Zijlstra uitgebreid gesproken over de mensenrechtensituatie in China – een gespreksonderwerp dat bezoekende politici liever vermijden om zo de kansen op lucratieve deals niet te verkleinen. „Op alle fronten zijn goede gesprekken gevoerd", verklaarde koning Willem-Alexander. Die gesprekken gingen over de behandeling van religieuze minderheden, medische zorg voor opgepakte dissidenten en de positie van het maatschappelijk middenveld in de provincies Tibet en Xinjiang. „De kans is klein dat we elkaar aan het eind van het gesprek in de armen vallen", aldus de minister. „Maar het is belangrijk dat we dit soort dingen blijven aanstippen."

Wat er precies op zijn bord had gelegen, wist hij niet – wel dat hij het allemaal opat. Belangrijker was volgens Zijlstra dat de Chinese kant tijdens het diner naar hem luisterde, en bijvoorbeeld vertelde dat religieuze minderheden in hun ogen soms politieke groeperingen zijn.

Donderdag vliegt de koning door naar de Olympische Spelen in Korea. Zijlstra praat dan nog over mensenrechten met een aantal leden uit het maatschappelijk middenveld.