Groenewegen sprint naar zege in eerste koers van het seizoen

Dylan Groenewegen heeft in zijn eerste wielerkoers van het jaar een zege geboekt. De sprinter van LottoNL-Jumbo schreef de openingsrit van de Ronde van Dubai op zijn naam. Groenewegen, vorig jaar winnaar van de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées, drukte zijn wiel eerder over de streep dan de Deen Magnus Cort Nielsen en de Italiaan Elia Viviani. De eerste etappe van de vijfdaagse rittenkoers door het Arabische emiraat ging over 167 kilometer, van Skydive Dubai naar Palm Jumeirah. In 2017 was deze rit een prooi voor Marcel Kittel, die toen in totaal vier etappes won. (ANP)