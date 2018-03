Wie de baas besteelt, wordt bij de civiele rechter gepakt

Mag een werkgever heimelijk gemaakte camera-opnamen gebruiken om aan te tonen dat, en vooral hoeveel goederen een werknemer stal? Een elektrotechnisch installatiebedrijf in de beveiligingsbranche constateert in 2016 verschillen tussen ingekochte en verbruikte materialen in het magazijn. Daarom wordt een particulier recherchebureau ingehuurd dat een verborgen camera ophangt. Dan wordt duidelijk dat één van de monteurs materialen wegneemt. De man bekent, geeft een geldbedrag en door hem gestolen goederen terug, waarna hij op staande voet wordt ontslagen.

De werkgever becijfert dat de man substantieel meer stal dan hij teruggaf en stelt hem aansprakelijk. Het bedrijf doet daarnaast aangifte bij de politie. Bij de civiele rechter vordert het wegens onrechtmatige daad een vergoeding van 221.780,74 euro. Daarbij is de 7.000 euro inbegrepen van de opsporingskosten en 37.000 euro voor de inzet van andere monteurs. Die moesten bij alle 410 klanten van het bedrijf de installateurscode van de corrupte collega vervangen om het vertrouwen van de klant te behouden.

De rechter oordeelt dat in een civiele procedure eventueel onrechtmatig verkregen beelden toch gebruikt mogen worden. Het algemene belang dat de waarheid aan het licht komt en dat partijen hun stellingen mogen bewijzen, wegen zwaarder dan het belang van werknemers alleen met toestemming te mogen worden gefilmd. De rechter vindt dat niet alle weggenomen goederen aan deze monteur verweten kunnen worden. Hij moet daarom 95.000 euro vergoeden, plus de opsporingskosten. Dat herstelwerk bij de klanten nodig was, vindt de rechter niet bewezen. De rekening voor de monteur komt neer op 85.977,31 euro.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBMNE:2017:6075