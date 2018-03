De eerste slagen

De eerste liefhebbers van natuurijs waagden zich woensdagochtend op het ijs van de Friese Ryptsjerksterpolder. Het ijs op het ondergelopen weiland was op sommige plekken nog te dun om op te schaatsen.

Dinsdag kon door plaatselijke vorst al op een aantal natuurijsbanen worden geschaatst. In onder meer De Lier, Ammerstol, Doorn en Bladel lag genoeg ijs.

De verwachting is dat de vorst aanhoudt. De meteorologen van het KNMI verwachten dat de temperaturen in de nacht van woensdag op donderdag zullen dalen tot enkele graden onder 0 aan de kust en tot min 8 in het uiterste zuidoosten.