Nummer vier PEC Zwolle herstelt zich tegen Heerenveen

PEC Zwolle heeft zich tegen sc Heerenveen hersteld van nederlagen tegen Vitesse en PSV en de bekeruitschakeling door AZ. De ploeg van trainer John van 't Schip won het competitieduel met de Friezen met 3-2. Bij rust leidde de thuisploeg met 2-0, door doelpunten van Wouter Marinus en Younes Namli. Heerenveen bracht via Denzel Dumfries in de 69e minuut de spanning terug in de wedstrijd, maar Mustafa Saymak zette Zwolle vier minuten later alweer op 3-1. Reza Ghoochannejhad maakte tien minuten voor tijd de 3-2. PEC staat voorlopig vierde in de eredivisie, Heerenveen staat op de achtste plaats. (ANP)