Madrileen Carvajal blijft gestraft voor onsportief gedrag

De Europese voetbalbond UEFA heeft de schorsing van Dani Carvajal van Real Madrid gehandhaafd. De verdediger mag volgende week woensdag in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain niet in actie komen. Carvajal kreeg afgelopen november tegen Apoel Nicosia bij een 6-0 voorsprong in de laatste minuut een gele kaart voor tijdrekken. Het was zijn derde gele kaart in de groepsfase, waardoor hij geschorst was voor de afsluitende wedstrijd en met een schone lei aan de knock-outfase kon beginnen. De UEFA zag het als onsportief gedrag en legde een extra duel schorsing op. (ANP)