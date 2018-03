Huren vrijesectorwoningen flink omhoog

De huren van vrijesectorwoningen zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen. De vierkantemeterprijs is met 2,9 procent omhooggegaan, naar 10,76 euro. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van makelaarsvereniging NVM en belangenbehartiger van vastgoedmanagers VGM NL. Samen hebben beide brancheorganisaties een marktaandeel van 50 procent.

Met name in de grote steden is de vierkantemeterprijs sterk gestegen. Zo werden in Amsterdam (+9,9 procent), Eindhoven (+11 procent), Rotterdam (+10,2 procent), Almere (+18,6 procent) en Arnhem (+9,1 procent) de huurwoningen flink duurder. Opvallend is dat in de provincie Utrecht de vierkantemeterprijs met 8,9 procent daalde.

De gemiddelde huurprijs voor een woning lag in de tweede helft van 2017 op 1.020 euro per maand, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Vooral tekort aan middensegment

In 2017 werden ongeveer 15.000 nieuwe woningen gebouwd, maar aan huurwoningen in het middensegment is nog altijd een tekort, vooral in grote steden. Woningen met een huur van 710 euro en 1000 euro per maand vallen in het middensegment. Omdat in de stedelijke gebieden zo veel vraag is naar huurwoningen, wordt de huurprijs van de meeste nieuwbouw opgedreven tot boven dat bedrag. Zo zijn in Amsterdam huurwoningen in het middensegment zo goed als afwezig.

In steden bestaat de nieuwbouw vooral uit appartementen. Er dreigt daardoor ook een tekort aan woonvormen die geschikt zijn voor ouderen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat het voor regionale overheden makkelijker moet worden om bouw- en woningmarktbeleid aan te passen aan lokale wensen.