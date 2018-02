Trump geeft opdracht voor grote militaire parade

De kans is groot dat er later dit jaar tanks en soldaten voorbij trekken aan het Witte Huis. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn strijdkrachten de opdracht gegeven een grote militaire parade te organiseren, meldt The Washington Post woensdag. Dergelijke militaire optochten komen nu nog zelden voor in de Verenigde Staten.

De inspiratiebron achter Trumps bevel is de grote parade van het Franse leger die hij vorig jaar zag op de Champs-Élysées, toen hij te gast was bij zijn collega Emmanuel Macron. Die Parijse boulevard is ieder jaar op de Franse nationale feestdag 14 juli het toneel van groot militair machtsvertoon, met tanks, artilleriestukken, overvliegende straaljagers en duizenden manschappen. “Nu moeten wij proberen dit te overtreffen”, zei Trump na afloop tegen Macron.

Trump liep al een tijdje met het idee rond zelf ook een dergelijke parade te organiseren, maar op 18 januari zou hij de definitieve opdracht hebben gegeven. “De instructies waren: ik wil net zo’n optocht als die in Frankrijk”, zei een bron bij het leger tegen The Washington Post. Trump deelde de orders uit tijdens een overleg met zijn militaire top, onder wie minister van Defensie James Mattis.

Pennsylvania Avenue

Zowel het Witte Huis als het Pentagon heeft bevestigd dat er een parade in Washington wordt gepland. “President Trump staat vierkant achter Amerika’s geweldige militairen”, zei Trumps persvoorlichter Sarah Huckabee Sanders. “Hij heeft Defensie gevraagd om een viering op te zetten waar alle Amerikanen hun dankbaarheid kunnen tonen.” Waar het spetakel plaatsvindt, is nog onduidelijk. Trump heeft zijn voorkeur uitgesproken voor Pennsylvania Avenue, de brede boulevard tussen het Capitool en het Witte Huis.

Het is evenmin duidelijk wanneer de parade precies wordt gehouden. Trump zou volgens The Washingon Post Memorial Day (28 mei) hebben geopperd, of de nationale feestdag 4 juli. Het leger ziet de parade echter liever op Veterans Day (11 november), zegt een bron bij de strijdkrachten tegen de krant. Dan zou het evenement samenvallen met de honderdste verjaardag van de geallieerde overwinning in de Eerste Wereldoorlog, waardoor het wat meer los komt te staan van de president en de hedendaagse politiek.

De VS hebben geen grote traditie op het gebied van militaire parades. Een uitzondering was de optocht die president George Bush senior in 1991 organiseerde om de overwinning in de Golfoorlog te vieren.