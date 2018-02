Trage productie Model 3 leidt tot recordverlies Tesla

Tesla heeft opnieuw rode cijfers bekendgemaakt. De fabrikant van elektrische auto’s leed in het vierde kwartaal van 2017 een verlies van 675 miljoen dollar, meer dan vijf keer zoveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over het gehele jaar verloor de autobouwer uit California 1,96 miljard dollar. In 2016 lag het verlies op 675 miljoen dollar, meldt persbureau AP.

De opbrengsten van Tesla gingen wel omhoog, van 2,3 miljard dollar in 2016 naar 3,3 miljard dollar afgelopen jaar. Het bedrijf van multimiljardair Elon Musk heeft sinds de beursgang in 2010 nog geen jaar met positieve cijfers kunnen afsluiten.

Auto voor de massa

De oorzaak is de trage productie van Model 3. In oktober, november en december werden slechts 1.550 exemplaren van dit pronkstuk van Tesla afgeleverd. Veel minder dan de 4.100 auto’s die werden verwacht. Deze auto die in minder dan zes seconden accelereert van 0 tot 100 kilometer per uur wordt gebouwd voor de massa met een instapmodel voor 35.000 dollar. Het moet ervoor zorgen dat Tesla kan uitgroeien tot een middelgrote autofabrikant. Tesla verwacht niet eerder dan halverwege dit jaar 5.000 wagens per week te kunnen afleveren van het Model 3.

Musk werd dinsdag nog wereldnieuws nadat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX erin slaagde om een testraket de ruimte in te schieten. De Falcon Heavy-raket heeft een vuurrode Tesla aan boord en is op weg naar Mars.