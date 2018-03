Red red met bakbanaan

Red red is een Ghanees gerecht met zwarte ogen bonen en palmolie. Het wordt red red genoemd vanwege de rode kleur die het krijgt. In het boek staat het omschreven als een Ghanese chili sin carne; de bakbanaan kunt u gerust achterwege laten.

Spoel de bonen af. Snijd de uien, knoflook, gember en rode peper fijn. Snijd de tomaten in blokjes. Schil de wortel, snijd in de lengte doormidden en daarna in plakjes. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit een scheutje olijf- of kokosolie in een pan en fruit de ui, knoflook, peper, gember en wortel zo’n 4 minuten op laag vuur.

Voeg de cayennepeper, paprikapoeder en tomatenpuree toe en schep goed om. Voeg nu de tomaten, bonen en bouillon toe en laat 25 minuten pruttelen op laag vuur. Schep af en toe om. Snijd de lente-ui fijn. Roer door het bonenmengsel en proef of je zout wilt toevoegen. Pel de bakbananen en snijd ze in plakken van zo’n 2 cm dik. Vet een grill- of bakpan in met een beetje kokosolie en bak de plakken banaan zo’n 5 minuten per kant of tot ze goudbruin zijn. Serveer de red red met de rijst en bakbanaan.