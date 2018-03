Abdeslam niet bij proces aanwezig

Salah Abdeslam zal donderdag niet in de rechtbank aanwezig zijn voor zijn proces. Dat heeft Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank, dinsdag bekendgemaakt. Maandag verklaarde de 28-jarige terreurverdachte de rechtbank niet te erkennen. Abdeslam verscheen maandag samen met medeverdachte Sofiane Ayari voor het eerst voor de Brusselse rechter. Hij staat niet terecht voor zijn rol in de aanslagen in november 2015 in Parijs, maar omdat hij vier maanden later tijdens een politieactie het vuur op agenten geopend zou hebben. Justitie heeft tegen beide verdachten de maximale twintig jaar gevangenisstraf geëist. (Reuters, AP)