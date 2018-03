Doodstraf voor enorme aanslag

Een militaire rechtbank in Somalië heeft dinsdag de doodstraf uitgesproken tegen een man die een coördinerende rol zou hebben gespeeld bij de dubbele aanslagen in Mogadishu, waarbij afgelopen oktober meer dan vijfhonderd doden vielen. Hij was de bestuurder van een bestelwagen die werd tegengehouden bij een controlepost. Tegelijkertijd werd elders in de stad een vrachtwagen tot ontploffing gebracht naast een tankwagen. In de vuurzee kwamen honderden mensen om. Een andere verdachte kreeg levenslang. Hij zou behoren tot Al-Shabaab. Die terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag niet opgeëist. (AP, Reuters)