Ruim 300 kindsoldaten vrijgelaten in Zuid-Soedan

Meer dan 300 kindsoldaten zijn woensdag vrijgelaten door strijdgroepen in Zuid-Soedan. Het is de op één na grootste bevrijding sinds het begin van de burgeroorlog, ruim vier jaar geleden, schrijft persbureau AP. Onder de vrijgelaten kindsoldaten zijn 87 meisjes en 224 jongens. Zij zijn de eerste van in totaal 700 kinderen die de komende weken moeten worden vrijgelaten, volgens de Verenigde Naties (VN).

In het jonge land zijn volgens de VN zo’n 19.000 kindsoldaten gerekruteerd. Tweeduizend van hen zijn vrijgelaten, van wie 10 procent jonger dan 13 jaar is. De vrijlatingsoperatie van woensdag vond plaats in Yambio, in het zuidwesten van Zuid-Soedan, tijdens een formele ceremonie.

De kinderen hebben burgerkleding gekregen en hebben medische onderzoeken ondergaan. VN-kinderorganisatie Unicef en lokale organisaties zullen hen begeleiden en psychische hulp bieden, als onderdeel van het reïntegratieprogramma.

Geen keus

“Kinderen moeten geen wapens dragen of elkaar doden. Ze moeten spelen, leren, plezier maken met vrienden en beschermd worden door volwassenen om hem heen”, zei David Shearer, hoofd van de VN-missie in Zuid-Soedan, in een verklaring.

De hulporganisaties zijn blij met de vrijlating van de kindsoldaten, maar maken zich zorgen dat door oplaaiend geweld ze opnieuw worden gerekruteerd. Ook kiezen sommige kinderen er zelf voor het leger in te gaan, zei Mahimbo Mdoe, de vertegenwoordiger van Unicef in Zuid-Soedan. “Velen sluiten zich aan bij strijdgroepen omdat ze geen keus hebben. Onze prioriteit is om hen een toekomst te bieden.”

Stammenstrijd

Nieuwe vredesbesprekingen tussen verschillende stammen in Zuid-Soedan begonnen deze week in buurland Ethiopië. Door de oorlog zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Zij verblijven veelal in kampen in het land, of in omringende landen.

In december 2013 brak een machtsstrijd uit tussen Kiir, een etnische Dinka, en zijn vicepresident Riek Machar, een etnische Nuer. Machar werd afgezet en nam de wapens op tegen zijn vroegere baas. Het conflict mondde uit in een stammenstrijd tussen de Dinka en Nuer.