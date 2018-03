Rietveld Academie verbiedt omstreden bijeenkomst critici

De Gerrit Rietveld Academie heeft een bijeenkomst afgelast van Keeping It Real Art Critics (Kirac), na tientallen klachten van (oud-)studenten en docenten over vermeende seksistische en racistische uitspraken van de twee kunstcritici van Kirac. „Wij geven prioriteit aan onze verantwoordelijkheid voor een veilige leeromgeving”, schrijft de Rietveldacademie in een Engelstalige mail aan de makers van Kirac Episode 12, 100% integrity with Bert Kreuk. De première zou donderdagmiddag 8 februari plaatsvinden in de Gerrit Rietveld Academie. Kirac heeft laten weten gewoon te komen.

Kirac wordt gevormd door Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha, zij tonen op hun YouTube-kanaal vergaande kunstkritiek, die ze ook uiten in artikelen en debatten. Om die reden leidde hun komst naar de Gerrit Rietveld Academie tot verzet, onder meer vanwege een uitspraak van hen over de Zuid-Afrikaanse kunstenares Zanele Muholi. Die zou een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam hebben gekregen omdat ze uit Zuid Afrika komt, lesbisch en zwart is”. Ook werd protest aangetekend tegen wat Kate Sinha zei in Kirac Episode 9, Who’s afraid of Harvey Weinstein: „Ik denk dat er heel veel situaties zijn waarin vrouwen van hun eigen begeerlijkheid genieten doordat zij juist die grenzen gaan opzoeken van bezoedeling.”

De Gerrit Rietveld Academie heeft de bijeenkomst afgelast vanwege dit soort „statements that touch on diversity issues”, aldus de mail aan de makers. Op de site van Kirac zegt Stefan Ruitenbeek in een video wel gewoon te zullen komen, aanstaande donderdagmiddag. „We won’t be blocked by a few idiots who don’t know anything about real diversity.”

Ook Bert Kreuk komt in die video aan het woord: „Je hebt me aanstaande donderdag uitgenodigd op de Gerrit Rietveld Academie voor de première van een kunstdocumentaire die je over mij gemaakt hebt. Je hebt gevraagd in discussie te gaan met jou en met studenten. Zoals je weet ben ik daar op ingegaan en zie je mij donderdagmiddag om vier uur bij de Rietveld Academie. Tot dan!”

De Gerrit Rietveld Academie heeft Kirac „uitgenodigd voor een gesprek”, zegt bestuursvoorzitter Annelies van Eenennaam, maar zal geen podium bieden voor de presentatie. „De vrijheid van meningsuiting is belangrijk, zeker in de kunst. Maar wij willen geen platform bieden aan racisme en seksisme.”

Op de uitnodiging voor het gesprek is volgens haar nog geen reactie gekomen. Eenennaam: „Maar ik verwacht wel dat ze zullen komen. Als er commotie ontstaat zullen we hen verzoeken het terrein te verlaten. De veiligheid van studenten en docenten staat bij ons voorop.”