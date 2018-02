Recordwinst PSV na kleine zege op Excelsior

Koploper PSV is voorlopig onverslaanbaar in eigen huis. Het elftal van van trainer Phillip Cocu boekte op woensdagavond in het Philips-stadion een 1-0 overwinning op Excelsior. Het is de 22ste competitiezege op rij voor eigen publiek en daarmee vestigde PSV een nieuw clubrecord.

Alleen Ajax won meer thuisduels op rij. Vanaf 1971 won het maar liefst 35 keer achter elkaar in eigen stadion.

Dertiende doelpunt Lozano

Excelsior had zichzelf niet ingegraven; de Rotterdamse club begon sterk aan het duel. In de zevende minuut was het via Mike van Duinen dicht bij de openingstreffer, hij raakte echter de lat en werd daarna gevloerd door PSV-doelman Jeroen Zoet. De spits had een strafschop moeten krijgen, maar scheidsrechter Allard Lindhout ontging het voorval.

Na de sterke openingsfase kreeg PSV meer grip op de wedstrijd. Na iets meer dan een kwartier bediende Luuk de Jong met een fraaie hakbal topscorer Hirving Lozano. De Mexicaan schoot keurig zijn dertiende doelpunt van het seizoen binnen. De Eindhovenaren kregen via Steven Bergwijn en de Jong nog flinke kansen, maar wisten niet meer te scoren. In de tweede helft liet PSV het een beetje lopen wat resulteerde in een aantal fluitconcerten. Door de nederlaag blijft Excelsior elfde.

Snelle achterstand Ajax

Om het gat met koploper PSV niet groter te laten worden dan zeven punten, moest Ajax het uitduel bij Roda JC winnen. In een bij vlagen lastige wedstrijd winnen de Amsterdammers met 2-4. De overtuiging ontbrak bij Ajax in het begin van de wedstrijd. Al na twee minuten kwamen de Kerkraders op voorsprong door een treffer van Simon Gustafson. Verdediger Frenkie de Jong is net te laat om op de lijn te redden.

De Amsterdammers gaan dan verwoed op jacht naar de gelijkmaker. Al na elf minuten scoort Donny van Beek en een kwartier later schiet Hakim Ziyech schitterend van afstand raak. In de tweede helft maakt spits Klaas-Jan Huntelaar twee treffers. Tussendoor zorgt Jorn Vancamp voor nog een treffer van Roda JC.

Makkelijke overwinning AZ, NAC flink op schot

AZ had weinig moeite met FC Twente. In Enschede won het elftal van trainer John van de Brom met maar liefst 4-0. Al na tien minuten scoorde Alireza Jahanbakhsh via een strafschop na een overtreding op Guus Til. De Iraniër scoorde ook het vierde doelpunt. De andere twee goals werden gemaakt door spits Wout Weghorst. FC Twente eindigde de wedstrijd met tien man nadat de Chileen Cristián Cueva in de 73ste minuut zijn tweede gele kaart ontving. Twente wacht sinds 21 oktober op de eerste thuiszege en is gezakt naar de 17de plek. AZ staat derde op twaalf punten van koploper PSV.

Jean-Paul de Jong heeft als trainer van FC Utrecht zijn eerste overwinning geboekt. Na vier gelijkspelen won de ploeg in eigen huis met 1-0 van Sparta. Invaller Lukas Görtler zorgde in de 85ste minuut voor de bevrijdende treffer. FC Utrecht had de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen, zo kreeg spits Cyriel Dessers in de openingsfase een grote kans. Sparta, dat vorige week voor het eerst won sinds de aanstelling van Dick Advocaat, speelde zeer gegroepeerd rond het eigen strafschopgebied en kreeg kort na rust nog een aantal kansen. Door de nederlaag blijft Sparta laatste, Utrecht is gestegen naar de zesde plek in de Eredivisie.

Na drie nederlagen heeft NAC Breda stevig uitgehaald in het thuisduel tegen Heracles Almelo. Het werd maar liefst 6-1. Rai Vloet, Thierry Ambrose, Manu Garcia, Mitchell Te Vrede, Mounir El Allouchi en de Nigeriaanse debutant Umar Sadiq maakten de doelpunten voor de thuisploeg. De club uit Almelo kwam door een treffer van Vicnent Vermeij nog wel op een gelijke hoogte, maar verloor de grip op de wedstrijd na de tweede gele kaart voor Tim Breukers, een kwartier voor tijd. Toen stond het nog 3-1. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Stijn Vreven naar de vijftiende plaats.

De buren uit Tilburg wonnen ook hun thuisduel. Willem II was redelijk eenvoudig VVV de baas (3-0). De club uit Venlo had afgelopen weekend nog knap gewonnen van Feyenoord, maar kreeg in een tijdsbestek van 10 minuten drie treffers tegen. Vlak voor rust scoorde Willem II-spits Bartholomew Ogbeche, na de pauze maakten Ben Rienstra en Jordy Croux de goals. Door de zege staat Willem II vier punten boven de degradatiestreep.