Raad van State: New York Pizza is wél een fastfoodrestaurant

Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft de vergunning voor het openen van een restaurant van New York Pizza terecht geweigerd. Dat oordeelde de Raad van State woensdag.

New York Pizza wilde een vestiging openen in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, maar stadsdeel Zuid wilde geen vergunning verlenen voor het restaurant. In het bestemmingsplan van het pand staat dat er een restaurant moet komen, geen fastfoodrestaurant.

Tegen dit besluit ging New York Pizza in augustus 2017 in beroep bij de bestuursrechter. Volgens het bedrijf zou de nieuwe vestiging een gewoon restaurant worden, met mogelijkheid tot afhalen. De bestuursrechter gaf het stadsdeel gelijk omdat New York Pizza een fastfoordrestaurant is, het voedsel weinig bereidingstijd nodig heeft en gasten er relatief kort verblijven.

Maar volgens woordvoerder Alice Theunissen had de rechter niet gekeken naar het nieuwe concept dat New York Pizza voor de locatie voor ogen had, zei ze in augustus tegen NRC. Er moesten 66 zitplaatsen komen en op het menu kwamen ook salades en toetjes. Bovendien had het bedrijf het gevoel dat de keten niet welkom was in de Ferdinand Bolstraat, die volgens de gemeente een “hoogwaardige omgeving” moet worden.