PvdA-politica die haar partij keer op keer in verlegenheid brengt

Dat de krantenkoppen Marleen Barth niet altijd gunstig gezind zijn, dat is ze wel gewend. En dat ze op sociale media regelmatig het mikpunt is van spot en haat, daar geeft de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer ook weinig om. „Daar kijk ik nooit naar”, zei ze ooit, gevraagd naar wat het met haar deed online aan de schandpaal te worden genageld.

De afgelopen week slaagde Barth erin twee keer negatief in het nieuws te komen. Vorige week kwam ze in opspraak toen NRC onthulde dat ze probeerde te bedingen dat zij en haar man, D66-politicus Jan Hoekema, na Hoekema’s afscheid als burgemeester van Wassenaar tegen een lagere huur in de burgemeesterswoning konden blijven wonen. En dinsdag bleek Barth een cruciaal debat in de Eerste Kamer over een nieuw donorstelsel te laten schieten voor een vakantie op de Malediven. Pikant is vooral dat dinsdag eigenlijk over de wet gestemd zou worden, haar partij over de kwestie verdeeld is en elke stem telt. Zowel de stemming als Barths vakantie lagen al maanden vast.

Terwijl de PvdA na de dramatische verkiezingsnederlaag een frisse start wil maken, brengt Barth haar partij daarmee telkens weer in verlegenheid. Het partijbestuur riep haar vorige week ter verantwoording, maar wilde uiteindelijk niet concluderen dat Barth de interne gedragscode brak. Het ging volgens het bestuur om „een zaak tussen de gemeente Wassenaar en de heer Hoekema.” Dinsdag kostte het partijleider Lodewijk Asscher zichtbaar moeite de vakantie van Barth te verdedigen. Ze had „een eigen afweging” gemaakt, zei Asscher, en de vakantie met de overige PvdA-senatoren afgestemd. „Zo is het soms in het leven”, aldus de PvdA-leider.

Arrogant, venijnig en star

Om de een of andere reden lukt het Barth maar niet rust om zich heen te creëren. Conflicten achtervolgen haar, net als het imago arrogant, venijnig en star te zijn. Ook binnen de PvdA maakte Barth in de twintig jaar dat ze politiek actief is weinig vrienden. „Ik ben een uitgesproken persoonlijkheid, en dat kan weerstand oproepen,” zei ze daar drie jaar geleden zelf over.

Binnen de fractie is er over het ontbreken van Barth tijdens een cruciaal senaatsdebat ongemak, hoewel de kwestie volgens een woordvoerder „vanwege haar afwezigheid” nog niet formeel is besproken. Barth zelf stelt naar verluidt dat ze haar vakantie zou hebben afgezegd als er dinsdag wel een cruciale stemming op de planning stond. Maar omdat die stemming pas vorige week dinsdagavond laat werd uitgesteld, is dat verweer weinig geloofwaardig.

Hoe dan ook moet de zoveelste rel rondom Barth partijgenoten ergeren. Haar gedrag bevestigt voor het publiek het imago van de PvdA als arrogante, zelfgenoegzame regentenpartij. Nu de partij zichzelf in de oppositie opnieuw probeert uit te vinden, wordt ruis rondom de voorzitter van de senaatsfractie steeds ongemakkelijker.

Correctie:In een eerdere versie van dit artikel stond dat Barth een lagere huur bedong. Dat is niet correct: zij probeerde dat alleen.