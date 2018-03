‘Overnemen bestuur Sint-Eustatius is staatsgreep’

Het kabinetsbesluit van afgelopen maandag om het bestuur op Sint-Eustatius over te nemen, staat gelijk aan een staatsgreep en zal niet worden geaccepteerd. Dat zegt Clyde van Putten, parlementariër en leider van de grootste partij (PLP) op het eiland. Hij is voorstander van een autonoom Sint-Eustatius en berucht om zijn uitspraak dat mariniers die het eiland te hulp zouden komen na orkaan Irma zouden worden verbrand.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) reist deze woensdag naar het eiland om het overnemen van het bestuur toe te lichten. De Tweede en Eerste Kamer stemde daar dinsdag unaniem mee in. Aanleiding voor het besluit is dat een ‘commissie van wijzen’ concludeerde in een rapport dat de situatie op het eiland onder leiding van Van Putten „bijna trekken heeft van een staatsgreep”. Er zou sprake zijn van wetteloosheid, vriendjespolitiek en financieel wanbeheer.

Volgens Van Putten, die het hele gesprek door de telefoon schreeuwt, staat in het rapport enkel „geroddel”. Hij zegt dat de inwoners van Sint-Eustatius „geen instructies van een regeringscommissaris zullen accepteren”. De regeringscommissaris, die namens Nederland het eiland gaat besturen, reist met Knops mee naar het eiland. Hoe hij het besluit van Nederland gaat aanvechten, weet Van Putten nog niet. Hij dreigde dinsdag bij het tv-programma Nieuwsuur naar de Verenigde Naties te stappen, hoewel onduidelijk is op welke grond hij dat kan doen. Op de vraag of de situatie op het eiland kan escaleren, zegt Van Putten. „We zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar Nederland is verantwoordelijk.”