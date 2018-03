President Duda keurt omstreden Holocaustwet goed

De Poolse president Duda heeft dinsdag verklaard een controversiële wet te ondertekenen die het beschuldigen van de ‘Poolse staat’ of de ‘Poolse natie’ voor nazimisdaden begaan tijdens WOII verbiedt. De wet, vorige week goedgekeurd door de Senaat, voorziet in een maximumstraf van drie jaar cel. De wet zorgde voor een diplomatieke rel tussen Polen en Israël. Zowel de Israëlische regering als Holocaust-onderzoekers vrezen dat de wet een verkillend effect heeft op studie naar de betrokkenheid van Poolse burgers en gezagsdragers bij de Jodenvervolging. Duda benadrukte „alle eerbied” te hebben voor de pijn die de Joden voelen over de Holocaust. (NRC)