Peutermoordenaar 40 maanden de cel in voor kinderporno

De Engelse Jon Venables, die als tienjarige in 1993 met een leeftijdsgenoot de peuter James Bulger vermoordde, is veroordeeld tot veertig maanden gevangenis voor het bezit van kinderporno. Venables bekende meer dan duizend ongepaste foto’s van kinderen op zijn computer te hebben, schrijft de het Franse persbureau AFP.

Het beeldmateriaal werd in november vorig jaar ontdekt toen de politie een routinecontrole uitvoerde bij Venables, die sinds zijn vrijlating in 2001 een andere naam heeft. Op meer dan vijfhonderd foto’s zijn seksuele handelingen met kinderen te zien.

In 1993 schreef toenmalig NRC-correspondent voor Groot-Brittanië Hieke Jippes een achtergrondartikel over de peutermoord: Groot-Brittannië is zijn onschuld kwijt

Dit is de tweede keer na de moord dat Venables de gevangenis in moet voor kinderporno; in 2010 werd hij veroordeeld tot twee jaar cel voor het downloaden en verspreiden ervan. Ook werd hij in 2008 gewaarschuwd door de politie voor bezit van cocaïne en betrokkenheid bij een vechtpartij.

Kindermoord

In februari 1993 ontvoerde Venables samen met de tienjarige Robert Thompson in Bootle, nabij Liverpool, de tweejarige peuter James Bulger. Het dode lichaam van Bulger werd twee dagen later zwaar gehavend op een treinspoor gevonden. Doordat de ontvoering op bewakingscamera’s te zien was, werd het duo snel opgepakt en tot acht jaar cel veroordeeld voor marteling en moord. Beide moordenaars kregen na vrijlating nieuwe namen toegewezen.

De moord leidde tot veel ophef in het Verenigd Koninkrijk door de jonge leeftijd van de daders, die vervolgd werden volgens het volwassenenstrafrecht. Hiermee werden ze de jongst veroordeelde moordenaars van de twintigste eeuw.

In 2013 werd een man veroordeeld voor veertien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij foto’s had geplaatst op Twitter van een man die Jon Venables zou zijn.