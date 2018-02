Naar het stadhuis om mijn nieuwe rijbewijs op te halen. Uit de automaat trek ik een nummer uit de categorie ‘afhalen documenten’. Met een bescheiden ping-geluid verschijnt mijn nummer vijf minuten later op de beeldschermen in de wachtruimte. Ik loop naar de aangegeven balie 20.

Een vriendelijke jongeman vraagt mij: „Bent u nummer 72?”

Ik zeg: „Nee, dat ben ik niet, maar ik heb wel een papiertje met dat nummer.”

Onverminderd vriendelijk kijkt hij mij nadenkend aan en zegt: „U lijkt mij een zeer extreme persoonlijkheid.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl