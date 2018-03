Schreuder volgt Warners op in atletencommissie

Hinkelien Schreuder wordt de nieuwe voorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF. De oud-zwemster volgt vanaf 1 maart Chiel Warners op. Schreuder is vanuit de atletencommissie gekozen. Ze wil zich vooral gaan inzetten voor meer betrokkenheid van topsporters op bondsniveau. „Wat mij opvalt is dat er binnen veel sportbonden nog steeds een vrij grote afstand tussen directie of bestuur en de sporter is. Sporters kunnen veel bereiken wanneer ze het gesprek met beleidsmakers op de juiste manier aangaan.” In het kader van de overdracht reist Schreuder een paar dagen af naar de Spelen. (ANP)