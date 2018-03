Politie waarschuwt: niet krabben betekent boete van 230 euro

Via sociale media heeft de politie dinsdag automobilisten gewaarschuwd: zij moeten na nachtvorst de ruiten krabben. „Maak uw autoruiten ijsvrij”, schrijft de Tubbergse wijkagent Peter Withag bij een foto waarop hij naast een zwarte auto staat – de ruiten grotendeels bedekt. In 2016 deelde de politie volgens het Centraal Justitieel Incassobureau 838 boetes uit voor „onvoldoende zicht”. „De voorruit en de ramen naast de bestuurder en de bijrijder moeten ijsvrij zijn”, zegt Ernst Koelman, woordvoerder van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Vergeet je er één, dan kan de politie een boete van 230 euro uitschrijven. „Bevroren zijspiegels kosten nog eens 140 euro.” Voor een ijzige achterruit of de ramen naast de achterbank krijg je geen boete. „Omdat sommige auto’s die niet hebben’’. (NRC)