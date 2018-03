Arrestatie om lek over burgemeester

Een ex-wethouder van Den Bosch wordt verdacht informatie te hebben gelekt rond de benoeming van burgemeester Jack Mikkers in 2017. De ex-wethouder, van Rosmalens Belang, is dinsdag opgepakt, meldt het Brabants Dagblad. Hoe hij aan zijn informatie is gekomen is onduidelijk; hij was geen lid van de vertrouwenscommissie die met de burgemeesterskandidaten sprak. Een andere verdachte, augustus vorig jaar aangehouden, was wel lid van die commissie. (NRC)