Moederbedrijf Nuon schrijft na vijf jaar zwarte cijfers

Het Zweedse energieconcern Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, heeft voor het eerst in vijf jaar winst gemaakt. Dit is vooral te danken aan lagere kosten en eerdere investeringen in duurzame energie, zegt het bedrijf in haar jaarrapport. De cijfers van Nuon staan niet apart in het rapport.

De nettowinst van Vattenfall bedroeg in 2017 974 miljoen euro, tegenover een verlies van 223 miljoen euro in 2016. Het bedrijf haalde een omzet van 15,5 miljard euro, enigszins lager dan verwacht. Dit kwam door de lagere prijzen op de Nederlandse consumentenmarkt, waar Nuon actief is.

Duurzame energie

De afgelopen jaren stond de energiemarkt onder druk door lage prijzen en moest Vattenfall veel afschrijven op bezittingen. In 2017 trok de markt aan, ook in de duurzame energiesector, waar de kosten voor zon- en windenergie daalden.

Vattenfall kondigde in 2016 de bouw aan van de grootste windmolenparken op zee ooit: Borssele 3 en 4. Samen moeten ze 20 procent van de Deense huishoudens van stroom voorzien. Het bedrijf wil de komende twee jaar 1,3 miljard euro in nieuwe windenergieprojecten steken.

In het rapport staan ook plannen om zeshonderd woningen in de Rotterdamse wijk Pendrecht te voorzien van energie opgewekt uit afvalverwerking. Het bedrijf wil hiermee voor 2025 klaar zijn.