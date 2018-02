‘Megaclaim dreigt voor Tesco om ongelijk loon’

Vrouwelijke Tesco-medewerkers klagen de Britse supermarktketen aan voor achterstallig loon. Zij verdienen minder dan mannelijke werknemers en dienen een claim in, meldt BBC woensdagochtend.

De loonkloof is vooral duidelijk bij de vergelijking tussen verschillende takken binnen het bedrijf. Medewerkers in de distributiecentra, waar voornamelijk mannen werken, krijgen 11 pond per uur betaald (ongeveer 12,40 euro). Het loon voor winkelpersoneel, meestal vrouwen, ligt 3 pond (3,38 euro) lager.

De discussie over de loonkloof is in Groot-Brittannië opgelaaid nadat bekend werd dat vrouwen bij de Britse omroep BBC minder verdienen dan mannelijke collega’s

Het achterstallig loon van de vrouwelijke medewerkers zou tot 20.000 pond kunnen oplopen. Volgens het advocatenkantoor Leigh Day dat het personeel begeleidt, komen maximaal 200.000 vrouwen in aanmerking om een claim in te dienen. De totale claim zou dan 4 miljard pond (4,5 miljard euro) bedragen.

Grootste supermarktketen

Tesco is de grootste particuliere werkgever in Groot-Brittannië, met in totaal 310.000 werknemers. Leigh Day laat weten dat in het land niet eerder zo’n grote claim is ingediend in een zaak over gelijk loon. De dienstdoende staatssecretaris voor Zaken en Innovatie Greg Clark liet woensdagochtend in een reactie weten “verbaasd” te zijn over de hoogte van het bedrag.

Tegen persbureau Reuters zegt een woordvoerder van Tesco niet te willen reageren op een claim die nog niet formeel is ingediend.

Correctie (7 februari 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Greg Clark minister is. Dit klopt niet, hij is staatssecretaris. Hierboven is dat aangepast.