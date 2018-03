LA Times voor half miljard verkocht aan chirurg

Een van de grootste Amerikaanse kranten, de Los Angeles Times, wordt verkocht. Tronc, het moederbedrijf van LA Times, is akkoord met het verkoopbedrag van 500 miljoen dollar (ruim 400 miljoen euro), waarmee de krant in handen komt van Patrick Soon-Shiong, een steenrijke chirurg. De deal omvat ook het zusterdagblad San Diego Union-Tribune en 90 miljoen dollar aan pensioenverplichtingen.

De verkoop komt na een woelige periode voor de LA Times. De afgelopen zes maanden stonden drie verschillende hoofdredacteuren aan het roer, moest uitgever Ross Levinsohn vertrekken vanwege een onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag, en stemde de redactie voor de vorming van een vakbond, voor het eerst in de 136-jarige geschiedenis van de krant.

Lokale eigenaar

Met de verkoop komt LA Times na achttien jaar weer in lokale handen. Soon-Shiong is de directeur van biotech-bedrijf NantWorks, gevestigd in Culver City, vlakbij Los Angeles. Ook leidt hij de afdeling voor medische apparatuur bij de universiteit van Californië, UCLA, en is hij sinds 2011 aandeelhouder van de succesvolle basketbalploeg Los Angeles Lakers. Hij is ook grootaandeelhouder bij Tronc, was daar in 2016 en 2017 vicevoorzitter, maar werd vorig jaar uit het bestuur gezet na onenigheid met de bestuursvoorzitter over de te varen koers.

Soon-Shiong werd geboren in Zuid-Afrika als zoon van Chinese immigranten. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is hij de “rijkste dokter van Amerika”. Het blad schat zijn vermogen op 7,8 miljard dollar.

Dr. Patrick Soon-Shiong in 2017. Foto Evan Vucci/AP

Miljardairs kopen kranten

Tronc, dat ook de Chicago Tribune uitgeeft, is gevestigd in Chicago, Illinois. Als de op drie na grootste krant van de Verenigde Staten was de LA Times de meest toonaangevende krant van Tronc, die ook The Baltimore Sun, The New York Daily News en The Orlando Sentinel in bezit heeft. Met het geld uit de verkoop kan Tronc schulden afbetalen en zijn digitale activiteiten uitbreiden. Het bedrijf kondigde woensdag ook aan meerderheidsaandeelhouder te worden van recensiesite BestReviews, voor een onbekend bedrag.

Soon-Shiong is de laatste van een aantal miljardairs dat de afgelopen jaren Amerikaanse kranten opkocht. Amazon-baas Jeff Bezos nam in 2013 The Washington Post over. De eigenaar van de honkbalclub Red Sox uit Boston, John Henry, nam datzelfde jaar de The Boston Globe over. Glen Taylor, die het basketbalteam Minnesota Timberwolves heeft, werd in 2014 eigenaar van de Star Tribune in Minnesota.