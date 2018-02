Knops benoemt oud-parlementsvoorzitter Curaçao als bestuurder op Sint-Eustatius

De Curaçaose politicus Marcolino Franco wordt de regeringscommissaris op Sint-Eustatius. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag bekend gemaakt.

Franco gaat leiding geven aan het bestuur op het eiland, dat deze week door Nederland werd overgenomen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) besloot daartoe nadat een ‘commissie van wijzen’ in een rapport had geconcludeerd dat het bestuur op Sint-Eustatius gekenmerkt werd door wetteloosheid, vriendjespolitiek en financieel wanbeheer.

Knops reisde woensdag af naar Sint-Eustatius om zijn besluit toe te lichten. Hij zou daar spreken met de gedeputeerden en leden van de eilandsraad (het parlement), die allemaal per direct uit hun functie zijn ontheven. Knops zou ook de bevolking uitleg geven in een town hall meeting, waar Franco zou worden gepresenteerd.

Fysiotherapie in Groningen

Franco was tussen eind 2012 en eind 2016 de voorzitter het Curaçaose parlement. Hij is medeoprichter en voormalig parlementariër van de sociaal-liberale partij PAIS. Hij studeerde fysiotherapie in Groningen.

Franco krijgt bij zijn bestuurstaken assistentie van een waarnemend regeringscommissaris, CDA-politicus Mervyn Stegers. Hij is voormalig wethouder in Den Helder en was tussen 2001 en 2017 burgemeester in Tubbergen.

Franco en Stegers wacht op Sint-Eustatius een moeilijke opgave. Los van de bestuurlijke en financiële problemen op het eiland is er ook verzet tegen de maatregel van Knops. Parlementariër Clyde van Putten, leider van de grootste partij op het eiland (de PLP), sprak dinsdag tegenover NRC van een staatsgreep en zei dat de inwoners van Sint-Eustatius „geen instructies van een regeringscommissaris zullen accepteren”. Vertegenwoordigers van het afgezette bestuur spraken van „een koloniale houding” en zeiden zich niet te willen overgeven.