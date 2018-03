Een oproep op Facebook om Sinterklaas om het leven te brengen is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht in De Telegraaf. De krant schrijft dat de verdachte in de zaak een antiracistische activist is. Hij zou in oktober vorig jaar onder meer hebben geschreven dat de moord bij voorkeur tijdens de landelijke intocht in Dokkum moest gebeuren. (ANP)