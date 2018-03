Meer containers via Nederlandse havens

Nederlandse zeehavens verwerken steeds meer containers. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar steeg de aanvoer van goederen per container met 13 procent. De doorvoer van geloste containers naar andere zeehavens wereldwijd nam met 30 procent toe. Deze goederenstroom is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) goed voor tweederde van de groei. De totale goederenoverslag steeg in de eerste negen maanden van 2017 met 2 procent. Sinds twee containerterminals op de Tweede Maasvlakte in 2015 in gebruik zijn genomen, groeit het aantal aangevoerde containers sterk. (ANP)