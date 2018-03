De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero beleefde afgelopen jaar een groeispurt. De omzet van de branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde Takeaway.com kwam uit op 544,2 miljoen euro. Dat was 60 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf zelf verwacht in 2018 break even te draaien in 2019 winst te maken. (ANP)