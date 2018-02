Filmoverzicht: Italië, Amerika en de prehistorie

●●●●● Ma’Rosa: Drama Het neo-realistische ‘Ma’ Rosa’ toont hoe iedereen kwetsbaar en chantabel is in de Filipijnse sloppenwijk Mandaluyong. Lees de recensie: In de Filipijnse stadsjungle bestaat onbaatzuchtigheid niet . Regie: Brillante Mendoza. Met: Jaclyn Jose, Julio Diaz, Baron Geisler. In: 11 bioscopen.

●●●●● The Last Fight.: Documentaire 'The Last Fight' is niet de eerste sportfilm over verlies, maar toont heel intiem hoe honger, focus en overtuiging oplossen en dat zelfbedrog niet volstaat. Lees de recensie: Laatste gevecht van een kampioen Regie: Victor Vroegindeweij. In: 16 bioscopen

●●●●● 7 Giorni: Romantiek De relaxte chemie tussen de verliefde hoofdrolspelers op het eilandje Levanzo in ‘7 Giorni’ is aanstekelijk: de Italiaanse VVV kan zich geen betere film wensen nu Nederland zijn zomervakantie plant. Lees de recensie: Wellustig verstrengeld op de warme rotsen Regie: Rolando Colla. Met: Bruno Todeschini, Alessia Barela. In: 7 bioscopen

●●●●● The Florida Project: Coming-of-age Sean Baker is een van de weinige makers die de grimmige en vaak ongefilmde kant van Amerika toont. Zonder dat hij daar een bijpassend grauw jargon voor gebruikt. Lees de recensie: Grauwe realiteit in een pastelpalet Regie: Sean Baker. Met: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe. In: 33 bioscopen.

●●●●● Early Man: Animatie De nieuwe film van de makers van ‘Wallace & Gromit’ en ‘Chicken Run’ biedt vooral visuele humor en maakt via prehistorische personages grappen over de hedendaagse mens. Lees de recensie: Lekker anachronistische poppenanimatie over de prehistorische mens Regie: Nick Park. In: 140 bioscopen (originele versie), 27 bioscopen (Nederlandse versie).