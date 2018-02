Federer verrassende deelnemer tennistoernooi Rotterdam

Het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam heeft een topattractie binnengehaald. Tweevoudig winnaar Roger Federer heeft op woensdag zijn komst aankondigd. De 45ste editie van toernooi begint komende maandag.

Directeur Richard Krajicek is zeer bij met de komst van de 36-jarige tennisser, zo laat hij weten op de website van het tennistoernooi.

“Het is geweldig dat Roger er last-minute voor heeft gekozen om naar het ABN Amro World Tennis Tournament te komen. Na zijn fantastische resultaat op de Australian Open is het schitterend nieuws dat hij er in Rotterdam bij is.”

Federer schreef vorige maand geschiedenis door zijn twinstige grandslamtitel te winnen op de Australian Open. Hij wordt beschouwd als de beste tennisser aller tijden. De Zwitser heeft goede herinneringen aan het toernooi in Rotterdam.

“Het toernooi is speciaal voor mij. Ik herinner me de eerste keer dat ik er speelde in 1999, omdat het één van de eerste toernooien was, waar ik de kans kreeg om op het hoogste niveau te spelen. Het voelt goed om mee te doen aan deze jubileumeditie.”